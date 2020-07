La décision de l’assouplissement ou le durcissement de la jauge de 5000 personnes prise fin juillet (L’E)

Alors que les championnats qui ont repris jouent dans des stades à huis clos, la France a décidé d’accueillir un maximum de 5000 personnes. Ça a été le cas pour le PSG lors de ses deux matches amicaux et ce sera encore le cas ce soir contre le Celtic et lors des deux finales de coupe nationales. Mais cette jauge augmentera-t-elle lors des prochaines semaines ? Selon les informations de l’Equipe, “La décision d’assouplir ou de durcir la limite à 5 000 spectateurs dans les enceintes sportives sera prise le 24 ou le 29 juillet.” Le huis clos généralisé – qu’a évoqué Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports – est pour l’instant exclu. Le quotidien sportif nous fait savoir que cette décision s’appliquera dès la reprise de la saison 2020-2021 de Ligue 1(le week-end du 22 août). “Nous attendons l’avis du Conseil scientifique. Pour l’instant, rien n’est décidé,” assure l’Élysée. L’Equipe conclut en indiquant que tous les scénarios sont possibles sauf celui d’un huis clos.