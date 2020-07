La finale de la Coupe de France vue par les supporters des Verts

Ce soir les supporters des Verts ont décidé de rester à Saint-Etienne. Pas de finale de la Coupe de France à Saint-Denis. Et en même temps, on peut se demander s’ils avaient véritablement envie de jouer le PSG. Car le pessimisme est de mise avant la rencontre. Nous l’avons constaté sur un forum de fans de l’ASSE.

Nostradamus : Le onze annoncé du PSG est valorisé à 617 M€, contre moins de 35 pour celui des Verts de l’ASSE. Au vu des sommes engagées, cette compétition n’a plus aucun sens… regarder ce match revient à visiter un abattoir !

BNX : On pourrait presque faire un parallèle avec 76 où on affronte au moins la moitié de l’équipe d’Allemagne championne du monde 2 ans plus tôt. On avait fait un match honnête non ? Sauf que notre dynamique actuelle et inversement proportionnelle à celle de l’époque, perte de Saliba + affaire Ruffier + stade vide + Perrin qui va défier Usain Bolt etc.

ALEXSIO : En ce qui me concerne j’espère qu’on ne prendra pas plus de 4 buts et qu’on ne sera pas ridicule. Ce sera quand même très dur. Tous les joueurs stéphanois peuvent-ils être à 200% ?

Quoi qu’il en soit les joueurs cadres de l’équipe doivent au moins montrer qu’ils méritent leur salaire. Khazri et Bouanga devront hausser sérieusement leur niveau car ce qu’ils ont montré lors des matchs amicaux était tout juste médiocre.

Lacarne : A moins d’appeler Tom Cruise je ne vois pas comment on pourrait gagner ce soir. L’important est de jouer notre jeu et d’être solidaire et concentré et surtout de ne pas encaisser une énième branlée.

CLhappy : Pitié pas de carton rouge pitié pas de carton rouge ! Si seulement les Verts pouvaient gagner pour faire fermer le bec à tous ces gens qui me chambrent depuis trois jours sur la future promenade parisienne et le score fleuve… Mais bon, même si au fond de moi subsiste un tout petit espoir, j’ai bien peur qu’au bout d’un 1/4 d’heure de jeu la messe soit dite. On a une défense pas terrible et une attaque moyenne… A part résister et tenter des coups en contre ou sur coups de pieds arrêtés (encore faut-il un tireur…). Mais la magie du football peut faire une petite apparition ce soir peut-être. Allez les Verts !