La finale de la Ligue des Champions sur TF1 et RMC Sport

Comme c’est de coutume, la finale de la Ligue des Champions – comme plusieurs autres événements sportifs – doit être visible du plus grand nombre et elle doit donc passer sur une chaîne gratuite. Et comme le rapporte lequipe.fr, c’est TF1 qui diffusera cette finale en clair, le 23 août à 21 heures. La première chaîne française succède donc à BFM TV (du même groupe que RMC Sport), qui avait diffusé la finale Liverpool / Tottenham en 2019. Au commentaire, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Titulaire des droits payants de la compétition, RMC Sport diffusera évidemment aussi cette finale.