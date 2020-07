La Fondation PSG a organisé une semaine de vacances pour les enfants orphelins de l’OCIRP

Depuis de nombreuses années, le PSG vient en aide aux personnes en situation de précarité. Via sa Fondation, le club de la capitale réalise de nombreuses actions pour les enfants. Et en cette période difficile, la Fondation PSG a annoncé l’organisation d’une semaine de vacances pour les enfants orphelins “en partenariat avec la Fondation d’entreprise OCIRP.” Malgré le contexte sanitaire particulier, la Fondation Paris Saint-Germain est parvenue à maintenir ce séjour prévu dans son programme annuel « Les Vacances Paris Saint-Germain » au bénéfice d’enfants pris en charge par l’organisme”, précise le PSG dans un communiqué. Pour ces enfants âgés entre 7 et 13 ans, de nombreux divertissements seront au programme : des activités aquatiques, ludiques et sportives, comme l’équitation, le base-ball, le mini-golf ou encore des parties exaltantes de Times’up, mais aussi des sorties dans la région avec en point d’orgue une journée entière au Parc Astérix.

Sur le site officiel du PSG, Sabrina Delannoy – Directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain – a évoqué l’importance de ces vacances pour les enfants. “Je suis particulièrement fière que nous ayons réussi à organiser une semaine de vacances Paris Saint-Germain cette année dans un contexte si difficile. Avec la crise sanitaire et économique, il est plus que jamais nécessaire que la Fondation Paris Saint-Germain continue d’offrir à tous les jeunes le même droit de rêver et poursuive ainsi l’ambition historique du Club. Les sourires des enfants tout au long de cette semaine ont continué d’alimenter notre motivation pour lancer de nouveaux projets dès cet été.”