La Gazzetta dello Sport liste des éléments en faveur de l’Atalanta Bergame contre le PSG

Le mercredi 12 août, le premier quart de finale d’UEFA Champions League entre le PSG et l’Atalanta Bergame, à Lisbonne, attirera tous les regards. Depuis le tirage il est question d’évaluer les trajectoires et dynamiques des deux clubs aux calendriers opposés.

En Italie, on croit de plus en plus en la qualification des Bergamasques. Ainsi, La Gazzetta dello Sport détache cinq points qui vont dans le sens d’une victoire de la Dea. Premièrement, la défense qui n’est plus trop le talon d’Achille de l’équipe. Si Bergame a encaissé 45 buts depuis le début de la saison (38 par la Juventus par exemple), ces derniers temps le dernier rempart a été solide. Deuxièmement élément de satisfaction, une meilleure capacité à gérer les temps faibles physiquement. Le journal sportif transalpin voit plus de lucidité à l’Atalanta durant toute la rencontre. Troisième facteur, l’Atalanta est la seule équipe de Serie A à avoir deux buteur à 18 buts au moins : Duvan Zapata et Luis Muriel. Sans oublier Papu Gomez ou Ruslan Malinovskyi, qui devient de plus en plus décisif. Mario Pasalic étant aussi un joker dans la manche de Gian Piero Gasperini pour compenser l’absence de Josip Ilicic. Enfin, la dynamique : avec de bons résultats face à Parme et l’Inter, l’adversaire du PSG pourrait arriver parfaitement lancé vers le Final 8, fier d’une deuxième place en Serie A.

Quel sera le programme de Bergame entre le 2 et le 12 août ? Selon l’Eco di Bergamo, l‘Atalanta pourrait se rendre non loin, à Clusone, pour préparer le match face au PSG et partir tôt pour le Portugal.

Calendrier de l’Atalanta Bergame depuis la reprise et jusqu’au quart de finale de C1 face au PSG