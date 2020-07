La Gazzetta dello Sport suppose que le PSG va lancer l’assaut sous peu pour Milinkovic-Savic

La Lazio défaite à Rome par Milan (0-3), Sergej Milinkovic-Savic avait le visage sombre samedi. La Juventus s’échappe maintenant et file vers un nouveau sacre national. Ce Lazio-Milan, Leonardo l’a certainement suivi. Et en Italie, on pense que le directeur sportif du PSG va passer à l’action pour signer Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, sous contrat jusqu’en 2024). La Gazzetta dello Sport suppose que le PSG va lancer l’assaut sous peu, également pour empêcher Chelsea et le Real Madrid de mettre la main sur le milieu de terrain serbe. Le Serbe quittera la Lazio si Leonardo et le PSG peuvent mettre sur la table 80 millions d’euros, lit-on. Car le président de la Lazio, Claudio Lotito, devrait être plus conciliant en acceptant les offres qui viennent de l’étranger si elles sont à ce niveau. Il y a un an, le dirigeant romain demandait au moins 100M€.