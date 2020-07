La Ligue des champions 20/21 visible sur Téléfoot/Mediapro

Désireux de réussir sa pénétration sur le marché français, Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, va enrichir son offre en proposant plus que l’essentiel de la Ligue 1 (8 matches par journée) pour quatre années, et la Ligue 2. Comme le rapporte Les Echos, Téléfoot va co-diffuser la prochaine Ligue des champions avec RMC Sport. Le journal L’Equipe confirme par une de ses sources que c’est bien dans les tuyaux : “la négociation est en cours de finalisation et pourrait se boucler lundi ou mardi.”

Evidemment, cela a un coût élevé. La société dirigée par Jaume Roures va verser la moitié des 350 millions dus à l’UEFA par Altice pour la prochaine saison, la dernière dont il possède les droits (Canal Plus et beIN Sports auront les droits sur la C1 de 2021 à 2024). Entre 800M€ à verser pour les championnats de France, 175M€ pour la Ligue des champions, la production, et tout le reste, il faudra plusieurs millions d’abonnés à Téléfoot/Mediapro pour rentrer dans ses sous. Il serait question d’un abonnement au prix de 29,99 euros par mois ou 25,99 euros par mois contre un engagement d’un an. Mais pour regarder où le nouveau média football ? Des négociations sont en cours avec SFR, un accord de distribution avec Facebook est possible. Des discussions sont en cours avec Orange et Bouygues Télécom. Restera enfin à négocier avec Canal Plus, acteur important en termes de football.