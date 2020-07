La programmation des trois matches de préparation du PSG

Enfin ! Cette semaine s’achèvera par un match du PSG ! Quatre mois après le marquant Paris/BVB (2-0), nous pourrons revoir les Rouge & Bleu sur un terrain, en match. Certes, ce sera une rencontre amicale au stade Océane du Havre contre une équipe de Ligue 2 et moins de 5000 spectateurs, mais on prend. Suivront des matches amicaux contre les Irlandais de Shamrock Rovers le vendredi 17 juillet à 19 heures, puis les Écossais du Celtic Glasgow le mardi 21 juillet (19h00). Ces trois matches de préparation seront visibles sur beIN Sports. Suivront les deux finales de coupes nationales. D’abord, un PSG/ASSE le vendredi 24 juillet (21h05) en finale de la Coupe de France au SDF (France 2 et Eurosport 2). Puis le vendredi 31 juillet (21h05), c’est l’OL qui sera au programme dans le cadre de la dernière finale de la Coupe de la Ligue (France 2 et Canal+ Sport).

Dimanche 12 juillet à 19h00 : HAC/PSG – beIN Sports – Amical

– beIN Sports – Amical Vendredi 17 juillet à 19h00 : PSG/ Shamrock Rovers – beIN Sports – Amical

– beIN Sports – Amical Mardi 21 juillet à 19h00 : PSG/Celtic – beIN Sports – Amical

– beIN Sports – Amical Vendredi 24 juillet à 21h05 : PSG/ASSE – France 2 et Eurosport 2 – Finale de la Coupe de France

– France 2 et Eurosport 2 – Finale de la Coupe de France Vendredi 31 juillet à 21h05 : PSG/OL – France 2 et Canal+ Sport – Finale de la Coupe de la Ligue

– France 2 et Canal+ Sport – Finale de la Coupe de la Ligue A compter du mercredi 12 août sur RMC Sport : Final 8 d’UEFA Champions League