L’Academia do Sporting à Alcochete pour le PSG lors du Final 8

Le choix de Lisbonne pour le Final 8 de la Ligue des champions 2019/20 a été officialisé le mois dernier par l’UEFA. Ce sera une phase finale du 12 au 23 août sans précédent, avec huit clubs, dans le style d’un Euro ou d’une Coupe du monde. Le PSG aura donc son camp d’entraînement. Il est désormais connu, c’est l’Académie du Sporting à Alcochete, de l’autre côté du Tage. Une belle structure de 250.000 mètres carrés avec six terrains (dont un synthétique). Le Centro de Futebol do Sporting possède un centre médical, deux grandes salles de sport équipées des équipements les plus modernes, des réservoirs d’hydromassage, un bassin d’hydrothérapie. Le bâtiment central est équipé d’un auditorium moderne de 70 places et de capacités multimédia. Le complexe sportif de football du Sporting dispose d’une salle de conférence de presse et d’une salle de presse équipées. L’ensemble du complexe sportif est entièrement clôturé et protégé par un système de vidéosurveillance et de détection des intrusions. Bref, le PSG disposera de bons équipements pour son Final 8.

Les sites au Portugal pour les clubs qualifié pour le Final 8