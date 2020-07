Lacombe : Sarabia, c’est le “meilleur douzième homme” de Tuchel

Angel Di Maria suspendu face à l’Atalanta Bergame, Thomas Tuchel doit-il intégrer Pablo Sarabia dans son meilleur onze lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne ou lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon ? C’est la question que L’Equipe pose ce jour au sujet du PSG. Pour Guy Lacombe, ancien entraîneur du PSG (2005-2007), ce n’est pas nécessaire car l’attaquant espagnol s’intègre aisément dans le collectif.

“Avec lui, Tuchel peut être rassuré. Di Maria est un cran au-dessus, et sans doute un des meilleurs Parisiens de la saison, mais Sarabia reste plus qu’un remplaçant de luxe. Les automatismes viennent naturellement avec lui, d’autant plus que c’est un joueur qui possède une dernière touche de balle exceptionnelle. Tuchel a confiance en lui. C’est son meilleur 12e homme, surtout depuis le départ de Cavani. Mais il n’est pas forcément nécessaire de le faire jouer comme titulaire dans les finales de Coupes. Tuchel va avoir la pression sur ces matches et surtout la première face à Saint-Étienne. Avec la défaite contre Rennes la saison passée, il n’a pas droit à l’erreur. Il doit gagner et donc aligner sa meilleure équipe du moment.”