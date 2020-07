L’agenda de l’Atalanta avant son quart de finale face au PSG

Après plusieurs mois d’attente, le PSG connaît depuis ce vendredi son adversaire pour le quart de finale de Ligue des champions. Les Parisiens affronteront l’Atalanta Bergame le 12 août (à 21h) lors d’un match unique. Équipe surprise et inexpérimentée de ces quarts de finale, La Dea de Gian Piero Gasperini possède la meilleure attaque de Serie A (85 buts marqués en 31 journées) et s’est qualifiée avec brio contre Valence en huitièmes de finale de C1 (8-4 en scores cumulés).

Mais avant sa rencontre face au PSG, les pensionnaires du Stadio Atleti Azzurri d’Italia auront encore 7 matches de Serie A à disputer avec des rencontres programmées tous les trois-quatre jours. Depuis la reprise du championnat le 20 juin, le club italien a remporté ses six matches et reste sur 11 succès d’affilées toutes compétitions confondues. Grâce à cette série de victoire, l’Atalanta se positionne à la 3ème place de Serie A (66 points), à deux points du deuxième, la Lazio Rome (68 points). Mais en cette fin de championnat, La Dea aura un calendrier chargé avec des matches disputés face à la Juventus (11 juillet), l’AC Milan (26 juillet) et l’Inter (2 août).

Calendrier de l’Atalanta Bergame avant le quart de finale de C1 face au PSG