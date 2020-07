L’agent de Kevin De Bruyne explique que 90% des rumeurs sur le Belge “sont fausses”

En février dernier, Manchester City était sanctionné par l’UEFA pour non-respect du Fair-play financier. Le club mancunien a été suspendu pour les deux prochaines saisons de toutes coupes d’Europe. City a décidé de faire appel de cette décision et devrait connaître la réponse de son appel les prochains jours. Si jamais la décision est maintenue, Manchester City pourrait voir plusieurs de ses joueurs partir, dont Kevin De Bruyne. Des rumeurs plus ou moins récentes font écho d’un intérêt du Real Madrid et du PSG pour l’international belge. Mais son agent, Patrick De Koster a calmé tout le monde en indiquant que 90 % des rumeurs sur De Bruyne étaient fausses.

“Pour le moment, il n’est pas du tout concerné. Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Dans un club et une ville où Kevin se sent bien et est apprécié. Il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés pour le récupérer, mais il n’est pas sur le marché, assure l’agent du milieu offensif dans une interview accordée à Sporza. Si tout ce que j’ai lu dans les journaux était correct, alors j’aurais besoin d’une montre de 48 heures et je devrais être partout dans le monde en même temps. Je peux déclarer en toute bonne conscience ici et même jurer sur la tête de mes enfants que tout ce que je lis est à 90% totalement faux.”