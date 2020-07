Larkeche : “Je n’oublie pas les années passées au PSG”

Alors que son contrat aspirant a pris fin le 30 juin dernier avec le PSG, Ziyad Larkeche a décidé de signer son premier contrat professionnel avec Fulham (Championship). Le latéral gauche de 17 ans évoluera dans un premier temps avec les U23 des Cottagers. Dans un entretien accordé à Goal.com, le natif de Paris est revenu sur son choix de rejoindre le championnat anglais, notamment conseillé par l’ancien Parisien Moussa Dembélé (qui avait évolué à Fulham de 2012 à 2016). “Le football anglais est un football où on se projette beaucoup vers l’avant. Il y a une forte intensité et ça correspond à mes qualités. J’aime me projeter et mettre de l’intensité dans mes courses offensives. J’aime aussi le faire défensivement quand il le faut.”

Dan cette interview, Larkeche est notamment revenu sur son étonnement concernant son départ libre du PSG. “Ma famille et moi, on a été surpris aussi. J’ai eu de nombreuses sollicitations d’acteurs du milieu qui voulaient savoir si c’était la vérité. Je suis au PSG depuis que j’ai 9 ans et demi. J’y ai passé la plus grande partie de mes années de football (…) C’est une page qui se tourne. J’ai été dans l’incompréhension au départ, mais j’accepte ce choix et je n’oublie pas les années passées au Paris Saint-Germain, a déclaré Larkeche à Goal.com. Maintenant, je dois avancer et je me concentre sur l’avenir. Je ne me voyais pas refaire une année en U19 après deux saisons pleines dans cette catégorie. C’est le moment pour moi de franchir un nouveau palier.”