L’AS Saint-Etienne cartonne Charleroi et se cartonne en interne

L’AS Saint-Etienne sera le premier adversaire du PSG dans le cadre d’un match officiel depuis le 11 mars 2020. Et pas n’importe quelle rencontre, une finale de Coupe de France le vendredi 24 juillet (21h05, France 2 et Eurosport 2) au Stade de France. Huit jours avant le choc on peut dire que les Verts alignent les matches de préparation probants. Après Rumilly-Vallières et l’OGC Nice, battus 4-1 par Saint-Etienne, Charleroi a encaissé un 4-0 mercredi à L’Etrat. Wesley Fofana (44e), Jean-Philipe Krasso (78e) et Ryad Boudebouz, auteur d’un doublé (82e et 84e, sp), ont inscrit les quatre buts des Verts contre les Belges.

En revanche, les relations en interne sont beaucoup moins amicales. Convoqué au centre d’entraînement, Stéphane Ruffier s’est vu interdire l’accès. Le gardien de but sous contrat jusqu’en 2021 est reparti avec une lettre d’huissier “lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et l’interdiction d’accéder au centre jusqu’à mercredi prochain, jour où il sera reçu par ses dirigeants”, rapporte L’Equipe. L’ASSE vise-t-elle le licenciement ou une rupture à l’amiable ? Réponse 48 heures avant le match contre le PSG. Mais ce n’est pas tout. Lors d’une séance vidéo, Claude Puel a “notamment diffusé plusieurs erreurs commises” par Mathieu Debuchy. Le latéral droit et futur capitaine aurait été vexé. “Le ton entre les deux hommes serait alors monté”, raconte le journal sportif. Rayon mauvaises nouvelles pour les Verts, Yann M’Vila a rejoint le vestiaire en boitant, souffrant d’une cheville. Tout n’est pas rose chez les Verts.