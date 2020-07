L’Atalanta Bergame chasse des records

Troisième de la Serie A avec 75 points, une unité derrière l’Inter Milan, l’Atalanta Bergame peut espérer au mieux devenir le dauphin de la Juventus au terme de la 38e journée. La chasse aux records va occuper d’ici dimanche les prochains adversaires européens du PSG. Avec 96 buts inscrits, les Bergamasques ne sont qu’à 4 buts de la barre des 100. Depuis 1951, et la Juventus (103), personne n’a atteint en Italie ce cap. Les hommes de Gian Piero Gasperini vont battre le record de points du club (75). Reste à savoir de combien. Ce sera un des enjeux des matches à Parme demain et face à l’Inter dimanche. Comme le record de victoires en championnat pour le club (22), et de victoires en déplacement (10). Bref, l’Atalanta peut rendre sa saison vraiment unique avant de se tourner définitivement vers le PSG.

Calendrier de l’Atalanta Bergame depuis la reprise et jusqu’au quart de finale de C1 face au PSG