L’Atalanta Bergame toujours au pas de charge

Au pas de charge. Depuis le dimanche 21 juin et la reprise de la Serie A, la cadence estivale de l’Atalanta Bergame est infernale. Tous les trois jours le prochain adversaire européen du PSG joue en match. Neuf matches ont été disputés (7 victoires et 2 nuls), quatre sont encore au programme : Bologne (10e), Milan (6e), Parme (12e) et l’Inter (3e).

Si samedi les Bergamasques étaient à Vérone pour faire match nul (1-1) contre le Hellas, ce dimanche matin ils étaient bien à l’entraînement pour une séance visant à préparer la rencontre contre Bologne, prévue mardi au stade Gewiss, et comptant pour la 35e journée de championnat. Le groupe a été divisé en deux sur la base des minutes jouées contre le Hellas. Une nouvelle séance d’entraînement est prévue pour demain, toujours en Zingonie. Autant dire qu’il n’y a pas de problème de rythme à Bergame. Au terme de la 38e journée, dix jours s’offriront aux joueurs de Gian Piero Gasperini pour préparer le Final 8 de la Ligue des champions. L’idéal. Le PSG devra passer outre et tenter de rivaliser autant que possible physiquement. Il faudra surtout proposer d’autres arguments, techniques et tactiques.

Calendrier de l’Atalanta Bergame depuis la reprise et jusqu’au quart de finale de C1 face au PSG