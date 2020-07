L’Atalanta concède le nul contre l’Hellas Vérone (1-1)

Prochain adversaire du PSG en quart de finale de Ligue des Champions, l’Atalanta se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas Vérone dans le cadre de la 34e journée de Serie A. En cas de succès, les Bergamasques pouvaient valider leur présence en Ligue des Champions la saison prochaine. Contre le neuvième du championnat italien, Bergame domine la première période, se procure les meilleures occasions mais manque de réalisme comme l’action de Mario Pasalic au quart d’heure de jeu. Présent dans la surface, Zapata talonne pour le Croate qui manque son face-à-face avec le gardien adversaire. Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score de parité.

En seconde période, l’Atalanta repart comme en première mi-temps et va concrétiser sa domination grâce à un but de Zapata – son 17e de la saison en Serie A – suite à une erreur défensive de l’Hellas (0-1, 50e). Mais cette avance ne va pas durer bien longtemps. Neuf minutes après l’ouverture du score, Vérone va réussir à revenir au score grâce à un but de Pessina. Ce dernier a bien suivi après une frappe repoussée par le gardien de Bergame (1-1, 59e). L’Atalanta va pousser pour s’offrir la victoire sans pour autant réussir à inquiéter le portier véronais. La Dea manque donc l’occasion de se rapprocher de la Juventus et mettre la pression sur l’Inter, qui en cas de victoire contre AS Roma pourra prendre trois points d’avance.

Le XI de l’Atalanta : Gollini – Djimsiti, Palomino (Caldara, 69e), Toloi – Gosen (Castagne, 69e), Freuler (De Roon, 79e), Pasalic, Hateboer – Malinovskyi (Muriel, 78e), Zapata, Gomez (c)