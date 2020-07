Le but de Neymar face à Strasbourg élu plus beau but de la saison par les supporters

Cette saison, le PSG s’est montré prolifique dans ses statistiques offensives, avec un total de 131 buts toutes compétitions confondues*. De belles statistiques réalisées en partie grâce à Neymar Jr. Et lors de son premier match de la saison 2019-2020, l’international brésilien a ouvert son compteur but de manière spectaculaire. Face à Strasbourg (14 septembre), le joueur de 27 ans a marqué d’une bicyclette – du pied gauche – dans les dernières secondes du match, offrant par la même occasion la victoire au PSG (1-0) au Parc des Princes.

Et pour les fans parisiens – qui ont voté sur l’application du partenaire Socios – la réalisation de Neymar face au RCSA a été élue le plus beau but de la saison du PSG. Neymar était notamment en concurrence avec les buts d’Ángel Di María (face à OGC Nice et le Stade Rennes), Kylian Mbappé (Olympique Lyonnais et le FC Nantes), Pablo Sarabia (Montpellier) et Eric Maxim Choupo-Moting (Toulouse). Les buts de Neymar face à Montpellier et Lille étaient également nommés.

*Les buts du PSG lors de la saison 2019-2020