Le calendrier de la Ligue 1 sera dévoilé le jeudi 9 juillet

Le week-end du 22 août, la saison 2020-2021 de la Ligue 1 débutera. Alors que Le Parisien a dévoilé quelques dates des prochaines grosses affiches du PSG face à l’OM et l’OL, la LFP a indiqué – dans un communiqué – que le calendrier de la saison prochaine sera dévoilé le jeudi 9 juillet. “Le Conseil d’Administration de la LFP se réunira le jeudi 9 juillet à 14h30. À son issue, les calendriers des rencontres de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT pour la saison 2020/2021 seront publiés en fin d’après-midi sur les sites web et les réseaux sociaux de la Ligue de Football Professionnel et de ses championnats”, précise l’instance française dans un communiqué.

Les dates des affiches dévoilées par Le Parisien