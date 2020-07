Le Celtic attend la confirmation du gouvernement écossais pour son voyage en France

Afin de préparer les deux finales de coupes nationales (Coupe de France face à Saint-Etienne et Coupe de la Ligue contre l’OL) et le Final 8 de Ligue des champions, le PSG disputera trois match amicaux dans les prochains jours. En plus de la rencontre amicale face au Havre (dimanche 12 juillet au Stade Océane), les Parisiens recevront – au Parc des Princes – le Shamrock Rovers (le 17 juillet) et le Celtic (21 juillet). Mais comme le rapporte le Daily Record, le Celtic attend toujours l’autorisation du gouvernement écossais pour effectuer son voyage en France. Outre le PSG, les Hoops doivent également affronter l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice lors d’un tournoi amical au Parc OL (du 16 au 18 juillet).

Pour rappel, le Shamrock Rovers FC attend également pour savoir si un déplacement à Paris est possible. Comme indiqué hier par Irish Mirror, le gouvernement irlandais a déclaré que les déplacements “non essentiels” n’étaient désormais pas conseillés avant le 20 juillet.

