Le Conseil d’État confirme l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes

Avec la crise du Coronavirus, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits. Ce lundi après-midi, le Conseil d’État a de nouveau expliqué qu’un rassemblement de plus de 5000 personnes n’était toujours pas d’actualité en France et que cela valait aussi pour les semaines à venir. Le Conseil d’État justifie sa décision “au regard de la situation sanitaire”. Prévues les 24 et 31 juillet, les deux finales de coupes nationales se joueront donc avec maximum 5000 personnes dans l’enceinte. Noël Le Graët , président de la Fédération Française de Football (FFF), qui espérait une jauge d’au moins 30 % va donc devoir se résigner.