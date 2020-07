Le CUP officialise son absence pour les finales des coupes nationales

C’était officieux, c’est officiel, le Collectif Ultras Paris (CUP) fait l’impasse sur les finales des coupes nationales les vendredi 24 et 31 juillet au Stade de France contre Saint-Etienne puis Lyon. En effet, le CUP, devant le faible contingent de places proposé, préfère s’abstenir et ne pas choisir parmi ses membres qui pourra participer aux rencontres. Les PSG/ASSE et PSG/OL se joueront avec des jauges de 5000 personnes. Ce qui a l’arrivée laisse peu de tickets aux supporters. Recordman de victoires (12), le PSG disputera, vendredi prochain (21h10 en direct sur France 2 et Eurosport 2), sa 18e finale de Coupe de France face à Saint-Étienne.