Le détail de la parenthèse du mercato français

Dix-sept semaines de mercato, c’est interdit par la FIFA, même si la première phase du marché des transferts était domestique. Ce que la LFP n’avait pas compris. En conséquence, pour respecter les 12 semaines maximales autorisées, ce soir à 23h59, le mercato ouvert depuis le 8 juin fera pause en France pour un gros mois, jusqu’au 15 août. Il restera ouvert ensuite jusqu’au 5 octobre. C’est une des conséquences de la crise sanitaire et économique. Trois clubs seront potentiellement impactés par l’erreur de la LFP dans ce dossier : le Paris Saint-Germain, Saint-Étienne et Lyon, les finalistes de la Coupe de France et de la dernière Coupe de la Ligue. En effet, un joueur signé au delà du 9 juillet ne pourra pas participer à une des finales. Cette parenthèse n’empêchant pas les négociations, les affaires se poursuivront en marge du mercato officiel. Il faudra juste attendre pour avoir les licences voire les Certificats internationaux de transfert (CIT). Ce qui n’est pas exigé pour un match amical par exemple.