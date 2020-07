Le discours inquiétant de Marcelo avant le PSG-OL

Après avoir vu partir Kylian Mbappé partir à l’infirmerie dans la première demi-heure de la finale de la Coupe de France suite à un tacle violent, le PSG craint pour Neymar et ses autres cadres. D’autant plus que face à Lyon vendredi, le numéro 10 du PSG va se retrouver dans la zone de Marcelo, défenseur de l’OL connu pour ses coups et ses provocations. D’ailleurs, le discours de Marcelo n’est pas franchement rassurant pour les Parisiens et Neymar…

“Je vais le respecter, après ce n’est pas un combat, c’est un duel honnête. Si je reste concentré sur mon travail, je peux faire un bon match. C’est toujours une grande rivalité contre le PSG. J’ai des compatriotes en face. Après, seul le succès compte. Neymar est un grand joueur, intelligent. S’il prend l’espace, il peut faire des choses magnifiques. Avec sa qualité, il est difficile de savoir ce qu’il va faire. Mais on est prêt. C’est peut-être le match le plus important de la saison pour nous. Et on va donner 200 %“, a commenté le défenseur brésilien dans Le Progrès, tout en prenant la défense du capitaine des Verts, Loïc Perrin, qui a envoyé d’un tacle Kylian Mbappé à l’infirmerie pour trois semaines. “Parfois, on veut le ballon et ça ne marche pas. Le foot c’est comme ça. C’est une blessure grave pour Mbappé, mais Perrin n’a pas fait exprès, il a essayé de toucher le ballon. Ça pouvait passer.”

FORFAIT – Youssouf Koné, déjà absent la semaine dernière lors des matches de préparation contre La Gantoise et le Royal Antwerp pour cause de gêne musculaire, ne sera pas de la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France, vendredi, face au PSG. C’est Maxwel Cornet qui devrait évoluer à gauche dans un 3-5-2.