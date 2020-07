Le Final 8 de la Ligue des Champions se jouera bien à huis clos

Du 12 au 23 août prochain, le Final 8 de la Ligue des Champions se déroulera au Portugal et plus précisément à Lisbonne dans l’Estadio da Luz et à l’Estadio José Alvalade. Alors que la possibilité de voir du public dans les deux stades de la capitale portugaise était infime, elle est désormais nulle. Ce mercredi, le gouvernement portugais, via un communiqué, a confirmé que ce Final 8 se jouerait dans des stades vides. “Le Conseil des ministres a approuvé aujourd’hui (mardi), par vote électronique, que la phase finale de la Ligue des champions sera réalisée sans public“, indique le gouvernement portugais, dans son communiqué relayé par RMC Sport.