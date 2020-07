Le Final 8 de Ligue des champions devrait se dérouler à huis clos (L’E)

À l’inverse des deux finales de coupes nationales en France – qui accueilleront du public (jauge maximale de 5.000 personnes autorisée actuellement) – les matches du Final 8 de Ligue des champions devraient se dérouler à huis clos. En effet, selon les informations de L’Equipe, ce format inédit – qui aura lieu du 12 au 23 août à Lisbonne – ne devrait pas accueillir des spectateurs. En effet, l’UEFA tranchera sur la question d’un potentiel huis-clos ce jeudi, rappelle le quotidien sportif. “Mais il fait peu de doute que le public, même en petit nombre, ne sera pas convié à la fête.”

L’instance européenne ne souhaite pas prendre de risque pour ce Final 8 et “sait parfaitement qu’en permettant à des supporters venus de l’étranger d’assister à ces rencontres, elle s’expose à des dangers supplémentaires.” De plus, L’Equipe nous informe que l’UEFA appliquera un protocole strict à l’intérieur des deux enceintes de Lisbonne (Estádio do Sport Lisboa e Benfica et Estádio José Alvalade) “avec a priori moins de 400 personnes (joueurs, délégations, personnel de sécurité, diffuseurs, journalistes…) présentes lors des huis clos.” Un protocole exigeant qui s’appliquera également en dehors des matches. En effet, le quotidien sportif rajoute que les différents clubs devront arriver en vols privés, “être testées, puis cantonnées dans des hôtels privatisés et dans leurs camps d’entraînement” en évitant les contact extérieurs. La volonté de l’UEFA “est ‘de créer une bulle’ autour de la fin de la Ligue des champions, sa compétition phare”, conclut L’Equipe.

Pour rappel, le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour le Final 8 de C1. Quatre huitièmes de finale retour doivent encore être joués : Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / SSC Napoli, Juventus Turin / OL et Bayern Munich / Chelsea