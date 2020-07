Le Graët agacé par la neutralisation de 900 places par l’ASSE

Une jauge de 5000 personnes pour la finale de la Coupe de France vendredi (21h10), c’est déjà une forme de contrariété pour la Fédération française de football (FFF), alors quand l’ASSE décide de payer et neutraliser 900 de ses 1150 places du Stade de France sous la pression de ses supporters l’agacement monte chez Noël Le Graët, le président de la FFF.

“Pourquoi ne pas distribuer ces billets à des invités ? Je n’ai rien à accepter ou pas, mais je préférerais qu’il y ait du monde au Stade de France”, a confié Noël Le Graët au site du Parisien. “Et pourquoi ne pas distribuer ces 900 tickets à des soignants, des enfants des quartiers défavorisés voire à des supporters non encartés de l’ASSE ?“ Une logique posée par le patron de la FFF à laquelle l’ASSE ne souhaite pas répondre, d’autant plus que le club du Forez semble craindre les foudres de ses ultras qui exigent des places vides dans la zone attribuée aux Verts, le Virage Nord. Du côté du PSG, la donne est plus simple. Si le Collectif Ultras Paris a décliné l’obtention de places pour la finale au Stade de France, les 900 billets ont été mises en vente auprès des abonnés Rouge & Bleu.