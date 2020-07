Le Graët : “Le PSG sera dur à battre en Ligue des champions”

Vendredi, ce sera la finale de la Coupe de France. Un événement très spécial pour la Fédération française de football (FFF). Peut-être encore plus en cette année 2020 si particulière. Deux jours avant la rencontre opposant le Saint-Etienne au PSG, Noël Le Graët, le président de la FFF, prend largement la parole dans Le Parisien. Et il aborde même les chances du PSG en cet été. “Quand les Parisiens sont décidés à bien jouer, ils sont quasiment intouchables. On les sent bien dans leur peau. Le PSG sera dur à battre en Ligue des champions“, juge Noël Le Graët qui refuse qu’on dévalue la C1 parce qu’en mode Final 8 et à huis clos cette année : “Un titre reste un titre !”

Interrogé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé disputer les JO l’an prochain après l’Euro, le président de la FFF reste sur sa ligne : “Oui, s’il reste avec cet état d’esprit. Après, il faut discuter avec le club. Il avait très envie d’y aller cette saison, mais quel sera son état d’esprit et son envie dans un an ? On verra. Se priver de Mbappé, s’il est disponible, serait une erreur.” Le feuilleton reprend.