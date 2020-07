Le Graët ne redoute pas de rassemblements de supporters après la finale

Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a toujours souhaité que la compétition reprenne dans le pays par le match qui rassemble amateurs et professionnels : la Coupe de France. C’est ce qu’il se passe, et c’est ce soir. Place au PSG/Saint-Etienne.

“Que la compétition recommence avec la finale de la Coupe de France, c’est ce que je souhaitais. J’aurais préféré plus de public plus mais il faut bien suivre les directives gouvernementales, s’adapter sans discuter. Le virus commande le nombre de spectateurs. Ce qui est prévu est normal par rapport à ce qui se passe en France. Maintenant il faut travailler pour avoir plus de personnes à la reprise du Championnat de L1 et de L2″, a fait savoir Noël Le Graët via L’Equipe et BFMTV. “Tout le monde aura un masque, ne vous inquiétez pas, on fait extrêmement attention. Au niveau sanitaire on sera très au point. Les 900 places neutralisées par l’ASSE ? J’aimerais qu’il y ait des supporters stéphanois mais c’est géré par messieurs Romeyer et Caïazzo. Faut-il redouter des rassemblements de supporters à l’issue du match ? Non, je ne crois pas, les gens sont raisonnables. Ce qu’il s’est passé au Parc des Princes lors du PSG/Beveren a donné quelques leçons. Je connais l’envie de fêter une victoire, la passion, mais les gens sont conscients.”