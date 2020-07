Le groupe du PSG sans Bernat ni Dagba

Chacun s’en doutait, sujet à des gênes musculaires, Colin Dagba ne figure pas dans le groupe retenu par Thomas Tuchel pour la finale de la 26e et dernière Coupe de la Ligue, face à Lyon. Juan Bernat, en délicatesse avec un mollet, non plus. L’idée étant d’avoir le latéral gauche espagnol face à l’Atalanta Bergame le 12 août, il est préservé. Ce sont donc 21 joueurs qu isont convoqués. On trouve Arnaud Kalimuendo (18 ans) qui remplace dans le groupe Kylian Mbappé. Thilo Kehrer est bien là, comme Abdou Diallo.

Le groupe du PSG : Bulka, Navas, Rico – Bakker, Abdou Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago Silva – Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti – Choupo-Moting, Icardi, Kalimuendo, Neymar.

XI possible du PSG : Navas – Herrera (ou Kehrer), Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Gueye, Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar. Remplaçants : Rico, Kurzawa, Kehrer, Diallo, Paredes, Draxler, Sarabia, Choupo-Moting, Kalimuendo.