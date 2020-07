Le groupe parisien met en doute les méthodes de Thomas Tuchel (Le Parisien)

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a remporté sa treizième Coupe de France de son histoire au terme d’un match tendu et difficile face à l’AS Saint-Etienne. Une performance qui n’aurait pas calmé les multiples interrogations sur la méthode de Thomas Tuchel.

En effet selon Le Parisien, le groupe Rouge & Bleu commencerait à douter de “la patte tactique” de leur coach avec cette question : “C’est quoi le plan de jeu ?” Les joueurs regretteraient “des consignes un peu scolaire” qui se reposeraient sur le fait de “donner le ballon aux deux cracks (Neymar et Mbappé), et après on verra”.

De plus le quotidien francilien explique que certains joueurs “dont Idrissa Gueye” critiqueraient “le manque de volume aux entrainements” et évoquent aussi des “séances peu intenses, sans assez de pressing”.

À rajouter à cela, le journal rajoute que certains verraient d’un mauvais oeil la concurrence serait “tronquée” pour “beaucoup” en mettant en avant le cas de Pablo Sarabia qui conserve ce statut de “joker de luxe” ou encore celui de Thiago Silva, qui reste capitaine et titulaire bien qu’il soit bientôt en fin de contrat par le club de la capitale.

À plus de deux semaines de la rencontre face à l’Atalanta, les doutes ne se seraient donc pas dissipés dans la capitale…