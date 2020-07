Le Guen : “C’est bizarre de savoir que Cavani ne va pas terminer cette aventure”

Demain soir (19h, BeIN Sports), le PSG va jouer son premier match depuis celui contre Dortmund le 11 mars dernier. Un match amical au Stade Océane face au Havre AC entraîné par Paul Le Guen. L’ancien joueur et coach parisien est revenu sur l’organisation de ce match de préparation.

“Les dirigeants m’en ont parlé, j’ai immédiatement dit oui. Il n’était pas prévu que l’on dispute un match amical à cette date-là mais bien évidemment j’ai accepté qu’on le rajoute à notre calendrier, se réjouit Le Guen dans une interview accordée au Parisien. Je me suis permis d’appeler Leo pour appuyer notre candidature. Le match est confirmé depuis le 1er juillet. C’est une bonne nouvelle. Nous sommes très contents.“

Il a également évoqué ses attentes pour ce match. “C’est un vrai match mais c’est surtout un super entraînement. Nous voulons servir de bon sparring-partner au PSG. Le match sera surtout ce que le PSG va en faire. Nous allons faire ce que nous pouvons, en offrant une opposition. Évidemment que nous allons jouer mais nous allons essayer de ne pas faire de bêtise, en ne blessant pas un joueur par exemple compte tenu des échéances de Paris. Nous aurons tout cela à l’esprit.“

Paul Le Guen a enfin expliqué avoir aimé voir Thomas Meunier et Edinson Cavani poursuivre l’aventure parisienne jusqu’à la fin du Final 8 de Ligue des Champions. “En tant que supporter du PSG, j’aurais aimé que l’aventure se termine avec Cavani et Meunier. C’est bizarre de savoir que Cavani ne va pas terminer cette aventure. Imaginer que le PSG la gagne (la Champions League, ndlr)sans Cavani me fait quelque chose. Il aurait mérité, je ne sais pas si c’est le bon mot, mais il aurait été bien qu’ils terminent tous les deux l’aventure avec Paris. Je me place en simple supporter et en simple observateur. J’ai ce regret-là.“