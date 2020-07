Le Guen sur les joueurs du PSG : “C’est comme s’ils avaient fait un pacte”

Paul Le Guen a rencontré le PSG hier avec son équipe du Havre (0-9). L’ancien joueur et coach des Rouge & Bleu a expliqué avoir ressenti quelque chose en observant les joueurs parisiens. Ils estiment que ces derniers ont passé un pacte en vue de la fin de la saison et du Final 8 de Ligue des Champions.

“Les garanties non mais j’ai l’impression qu’il se donne toutes les chances. C’est comme ils avaient fait un pacte, qu’ils se disaient “c’est l’année ou jamais” c’est ce que j’ai ressenti hier, assure Le Guen dans l’Equipe du Soir. Encore une fois, en étant lucide par rapport au niveau que l’on a pu afficher nous, au contexte du match, mais malgré, c‘est comme s’ils avaient un pacte. J’entendais les joueurs entre eux. Ils en avaient mis trois ou quatre et ils insistaient. Ceux qui avaient joué la première mi-temps disaient “on continue, on continue”. C’est vrai que nous, on n’avait pas ce qu’il fallait pour s’opposer à ça, cette volonté-là.“