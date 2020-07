Le Havre / PSG : Toutes les places ont été vendues

Après trois semaines d’entraînement, le PSG disputera son premier match amical avec un déplacement au stade Océane le 12 juillet prochain pour y affronter Le Havre. Ce vendredi après-midi – à partir de 16 heures – les places (limité à 5000) pour ce match étaient à la vente pour le grand public. Et les précieux sésames ont tous trouvé preneurs en 37 minutes ! Le stade affichera donc complet comme l’a révélé le club de Ligue 2 sur son compte twitter. Un premier match depuis plus de quatre mois qui doit permettre au PSG et ses joueurs de lancer la préparation à la fin de saison 2019-2020 et les finales de coupes nationales ainsi que le Final 8 de la Ligue des Champions.