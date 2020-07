Le ministère des Sports affirme que les ultras du PSG ont envoyé “un mauvais signal”

Les images d’ultras du PSG soudés, sans masques, dans distanciation sociale, lors du début de la rencontre au Parc des Princes hier a provoqué quelques remous. Y compris au ministère des Sports. Ainsi ce commentaire des autorités a été diffusé via RMC Sport : “Ce retour des supporters au stade est une bonne chose mais de telles imprudences sont un risque pour la santé des supporters et un préjudice pour tous les sports car cela donne un mauvais signal”, fait savoir le ministère des Sports.

Mardi, pour le match de préparation face au Celtic, le Collectif Ultras Paris a prévu de prendre quelques dispositions pour que tout se passe parfaitement au sein du virage Auteuil. Il y a un enjeu qui va au-delà du PSG. Le gouvernement Castex doit décider le 24 juillet d’un assouplissement de la jauge de limitation des spectateurs (5.000 actuellement). Les ultras parisiens devront montrer que c’est très possible. On s’en souvient, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, avait souligné “la responsabilité de chacun” dans l’évolution des choses.

Le président de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), Paul Goze, a exprimé par un courrier à la ministre son inquiétude “suite au comportement des supporters du PSG qui pourrait avoir des conséquences sur la reprise du Top 14”, rapporte lequipe.fr. Mais aussi “pour lui faire part de sa colère, sa consternation et son inquiétude face à de tels agissements, jugés irresponsables.”

Et ce n’est pas tout. L’Association nationale des Ligues de sport professionnel (ANLSP) a publié un communiqué pour condamner les ultras du PSG : “Le comportement de quelques-uns ne doit pas tout remettre en cause, y compris à leur propre détriment, et mettre en cause la survie d’un secteur économique en son entier, lit-on. Et l’ANLSP explique que face à une “minorité d’individus sur une minorité de matches”, il faut mettre en place “des mesures ciblées et limitées aux matches concernés.”