Le Mundo Deportivo Juan Bernat est “à la portée” du Barça

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, Juan Bernat (27 ans) a toujours expliqué qu’il voulait s’installer durablement dans le club de la capitale. Mais il va y avoir urgence à le prolonger puisque c’est bien la dernière année de contrat qui a débuté pour le latéral espagnol. Ce qui a déjà été remarqué ailleurs…

Ainsi, Eric Garcia (Manchester City), David Alaba (Bayern) et Juan Bernat sont trois défenseurs qui plaisent au FC Barcelone et qui sont “à la portée”, explique le Mundo Deportivo. Car ce sont des joueurs de qualité dans une situation contractuelle qui fragilise les clubs dans lesquels ils jouent. Du coup ils deviennent financièrement accessibles. Dans le cas du latéral gauche espagnol du PSG, Juan Bernat, le quotidien catalan précise qu’il est suivi depuis des années par le Barça et qu’il serait en capacité de concurrencer Jordi Alba. Mais jusqu’à preuve du contraire il est numéro un au poste au PSG.