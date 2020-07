Le Mundo Deportivo n’écoute pas le Barça, et continue de désinformer à propos de Neymar

Il y a quelques jours, Marca expliquait que le FC Barcelone avait demandé à la presse espagnole d’arrêter de parler de Neymar et d’un possible retour en Catalogne. Même Josep Maria Bartomeu, le président des Blaugrana, expliquait que Neymar ne reviendrait pas cet été. Mais le Mundo Deportivo n’a semble-t-il pas reçu la notification. Le quotidien sportif catalan a une nouvelle fois évoqué le dossier du numéro 10 parisien dans son édition du jour. Et encore une fois, il tente d’expliquer que Neymar souhaite toujours quitter les Rouge & Bleu et qu’il en parle assez souvent “avec ses amis du vestiaire blaugrana“. Ces derniers lui indiquent d’ailleurs que la porte est grande ouverte tente de nous faire croire MD qui conclut avec son éternelle rengaine d’un échange de l’international brésilien – qui ne veut pas prolonger son contrat selon le quotidien – avec des joueurs qui intéresseraient le PSG, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic ou Samuel Umtiti.