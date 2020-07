Le Parisien dévoile le programme d’entraînement du PSG

Depuis hier, le PSG a retrouvé l’entraînement collectif. Après une semaine en petits groupes, les 28 joueurs parisiens présents au Camp des Loges ont donc pu tous s’entraîner ensemble pour la première depuis quatre mois. Ce vendredi soir, le Parisien est revenu sur la séance d’hier et sur le programme des Rouge & Bleu depuis cette première séance au complet. “Pour l’instant, les entraînements sont surtout basés sur le physique et reposent souvent sur des exercices d’aérobie avec ballon“, relate le quotidien francilien. Les joueurs peuvent également, avant les séances, effectuer des exercices de renforcement musculaire en salle “ce qu’ils font régulièrement.” Le Parisien conclut en expliquant que le groupe “a accueilli avec plaisir les prolongations de contrat de Layvin Kurzawa pour quatre ans, mais aussi celles de Thiago Silva, Sergio Rico et Choupo-Moting jusqu’à la fin de la saison.“