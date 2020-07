Le Parisien fait le point sur l’avenir de Mbappé au PSG

Hier soir, Kylian Mbappé a mis un terme à toutes spéculations concernant son avenir pour la saison 2020-2021. L’attaquant parisien a confirmé qu’il allait rester une saison supplémentaire “quoi qu’il arrive.” Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, une éventuelle prolongation de l’international français sera l’un des enjeux majeurs de la direction des Rouge et Bleu. Sur son site internet, Le Parisien fait un point sur l’avenir de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale.

Ainsi selon le quotidien sportif, les dirigeants parisiens souhaitent prolonger le champion du Monde 2018 pour deux raisons : “D’abord pour profiter de lui le plus longtemps possible parce qu’ils ont conscience qu’il incarne le présent et l’avenir du top niveau mondial.” La seconde raison relève plus de l’aspect financier. En cas de prolongation, le prix d’un potentiel transfert de Kylian Mbappé pourrait rapporter une belle somme au PSG. Toujours selon Le Parisien, le club de la capitale – en cas de vente de Mbappé – souhaiterait obtenir 250M€ voire 300M€. Cependant au Qatar, “on ne veut pas entendre parler d’une vente, quel que soit le prix. Le propriétaire du club s’attend au moins à boucler les trois prochaines saisons, jusqu’au Mondial organisé dans son pays, avec Mbappé au PSG. C’est son vœu.” Un souhait déjà transmis à la direction parisienne.

De son côté, Kylian Mbappé n’est pas pressé concernant une éventuelle extension de bail. “Seulement deux à trois rendez-vous ont eu lieu jusqu’à présent entre les deux parties.” Un rythme qui convient au joueur qui n’est pas pressé de se pencher sur son avenir, “parce qu’il lui reste deux ans de contrat et non deux mois.” Mais l‘international français “n’est pas fermé à l’idée d’une prolongation, qui par nature sera courte”, précise LP. De plus, cette saison, le numéro 7 parisien apprécie l’ambiance dans le groupe des Rouge et Bleu. En plus de son entente avec Neymar Jr et Marco Verratti, l’arrivée d’Ander Herrera a apporté “un bon état d’esprit et a fait du bien à l’ensemble du groupe.”

Outre son intégration parfaite dans le vestiaire parisien, Mbappé a pris une autre dimension dans son rôle de leader depuis son arrivée au PSG en 2017. “Il est déjà l’un des leaders du vestiaire. Sa personnalité réunit tous les suffrages”, explique le quotidien francilien. Mais parfois, l’ancien Monégasque “ne se sent pas autant aimé qu’il l’aimerait, dans le poids qu’il représente au sein du onze-type comme dans les à-côtés.” Enfin, pour une éventuelle prolongation de contrat, Mbappé étudiera avant tout l’aspect sportif. Malgré quelques échecs en C1, “il juge que le club grandit, mois après mois, même si l’institution branle parfois par forts vents”, conclut Le Parisien.