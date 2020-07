Le président de Leeds sur une possible arrivée de Cavani : “Nous avons certainement pensé à lui et nous verrons”

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG au début du mois de juillet, Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé de point de chute pour la suite de sa carrière. Selon la presse internationale, El Matador demande un salaire de 12 millions d’euros par an pour signer. Une demande qui refroidi plus d’un club. L’international uruguayen (33 ans) aimerait revenir en Italie mais il pourrait aussi atterrir en Premier League. Déjà intéressé cet hiver, Leeds – qui a validé sa montée en Premier League – rêve toujours de faire signer Cavani comme l’indique son président, Andrea Radrizzani.

“En plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s’adapter ici, mais je n’ai jamais parlé de lui avec l’entraîneur, raconte Radrizzani pour Sky Sport Italia. Cela dit, nous avons certainement pensé à lui et nous verrons, étant donné qu’il est toujours disponible sur un transfert gratuit. Le président du club anglais aimerait aussi faire venir Zlatan Ibrahimovic, même si cette possibilité semble trop compliquée. “Nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l’accord a disparu. Maintenant, je pense qu’il est trop tard, l’intensité du football anglais est différente.”