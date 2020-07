Après deux matches amicaux glanés sans trop de difficultés, le Paris Saint-Germain retrouvera enfin la vraie compétition cette semaine avec en ligne de mire la finale de Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne ce vendredi 24 juillet. Et en ce lundi, le club de la capitale a partagé, via son site officiel, les évènements importants à suivre cette semaine, y compris sur PSG.FR et PSG TV.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi 20 juillet 2020

PSG.FR : Programme de la semaine

PSG TV : Le JT

Mardi 21 juillet 2020

Paris Saint-Germain – Celtic Glasgow à 19h (match amical – Parc des Princes)

PSG.FR : L’avant-match / Le live texte / Le compte-rendu / Les réactions / Les photos du match / Le compte-rendu de Paris FC – Paris Saint-Germain (féminines)

PSG TV : Live d’avant-match / La bande-annonce / Le JT / No Comment / Les réactions / Les résumés et le match en intégralité

Mercredi 22 juillet 2020

PSG.FR : Le match en chiffres / Le compte-rendu de légende

PSG TV : Le JT / Le Geste Technique / Goal CAM / L’Inside

Jeudi 23 juillet 2020

PSG.FR : Interview avec Thiago Silva

PSG TV : Le JT / Flashback au Parc des Princes / L’Instant Laure avec Orange

Vendredi 24 juillet 2020

Paris Saint-Germain – AS Saint-Etienne à 21h (Coupe de France – Finale – Stade de France)

PSG.FR : L’avant-match / Le live texte / Le compte-rendu / Les réactions / Les photos

PSG TV : Live d’avant-match / La bande-annonce / Le JT / No Comment / Les réactions / Les résumés et le match en intégralité

Samedi 25 juillet 2020

PSG.FR : Le match en chiffres / Le compte-rendu de Paris Saint-Germain – Paris FC

PSG TV : Le Geste Technique / Goal CAM