Le PSG a un œil sur Hector Bellerin (Express)

Lors de la fenêtre du prochain mercato, le PSG va tenter de sauter sur des opportunités pour pallier quelques manques dans des secteurs comme le poste de latéral droit. Pour l’après-Meunier, le club francilien garde un œil sur le joueur espagnol d’Arsenal, Hector Bellerin (25 ans) sous contrat jusqu’en 2023 (valeur marchande selon Transfermarkt : 32M€), et désormais en concurrence avec l’international portugais Cédric Soares. C’est ce qu’affirme le Sunday Express. Hector Bellerin, bien que souvent blessé, intéresserait des pointures du continent comme la Juventus, le Bayern Munich, et donc le PSG. D’autant plus que Mikel Arteta envisage de le vendre cet été.