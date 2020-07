Le PSG bataille pour conserver El Chadaille Bitshiabu (RMC)

Comme à chaque période des transferts, le mercato des Titis du PSG est au centre de l’actualité. Alors qu’il a perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche notamment, les Rouge & Bleu ont réussi à retenir Anfane Ahamada Mze et Thierno Baldé, Teddy Alloh et Kenny Nagera. Mais selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, le PSG bataille pour convaincre l’un de ses jeunes de signer son premier contrat professionnel. Ce jeune, il s’agit de El Chadaille Bitshiabu, né en 2005. A 14 ans et 1m95 ! ce défenseur central attire les convoitises. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le groupe Red Bull (Leipzig, Salzbourg) “font le forcing pour l’enrôler à 16 ans“, indique Tanzi. Mais le PSG souhaite absolument le conserver. “C’est du 50/50” assure son entourage.