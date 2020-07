Le PSG considéré comme le meilleur centre de formation par la FFF

La formation parisienne se porte bien. Malgré des départs non souhaités, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, elle est considéré comme la meilleure formation de France par la Fédération Française de Football (FFF) qui a dévoilé son calendrier annuel des centres de formations dans l’hexagone. Le centre de formation du PSG se classe donc en tête de ce classement devant Rennes et Lyon. Le classement est élaboré sur plusieurs critères : nombre de contrats professionnels, matchs joués par des jeunes issus du centre en pro avec le PSG ou en prêt dans d’autres clubs, sélections nationales FFF, diplômes scolaires obtenus et contrats d’éducateurs. Le PSG peut donc se féliciter de sa formation, qui sort pratiquement chaque année des bons joueurs qui arrive à percer en équipe première ou bien ailleurs. C’est d’ailleurs la deuxième fois de suite que le PSG est élu meilleur centre de formation de France.

Le classement des centres de formations

1 PARIS SG

2 RENNES

3 LYON

4 SAINT-ETIENNE

5 MONACO

6 SOCHAUX

7 CAEN

8 TOULOUSE

9 NANTES

10 LENS

11 NICE

12 VALENCIENNES

13 MARSEILLE

14 LE HAVRE

15 BORDEAUX

16 AUXERRE

17 NANCY

18 REIMS

19 MONTPELLIER

20 LORIENT

21 NIMES

22 CHATEAUROUX

23 METZ

24 LILLE

25 TROYES

26 NIORT

27 GUINGAMP

28 ANGERS

29 BREST

30 DIJON

31 AJACCIO AC

32 AMIENS

33 STRASBOURG

34 CLERMONT FOOT

35 PARIS FC

36 ORLEANS