Le PSG jouera 120 minutes face à Waasland-Beveren (L’E / RMC)

Après plusieurs semaines d’entraînement, le PSG a entamé ses matches de préparation afin d’être au mieux physiquement pour les deux finales de coupes nationales (face à l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais) et le quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (12 août). Et après une première victoire éclatante face au Havre (9-0), les Parisiens retrouveront l’équipe belge de Waasland-Beveren (deuxième division belge). Une rencontre qui aura lieu au Parc des Princes le vendredi 17 juillet à 19h (diffusée sur BeIN Sports).

Et comme pressenti depuis plusieurs jours, cette rencontre se jouera sur 120 minutes. Une information confirmée par lequipe.fr et RMC Sport. Une rencontre inédite qui “se jouera dans un format inédit de quatre fois 30 minutes.” Ainsi, la majorité des joueurs de l’effectif pourrait disputer 60 minutes lors ce deuxième match amical. Pour rappel, cette rencontre au Parc de Princes pourra se disputer avec une jauge maximale de 5 000 personnes dans l’enceinte, comme ce fut le cas au Stade Océane dimanche dernier. Le PSG avait ouvert sa billetterie en début de semaine.

