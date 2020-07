Le PSG ne piste pas Matheus Cunha (LP)

Ces derniers jours, le nom de Matheus Cunha (Hertha Berlin) est apparu dans les rumeurs mercato autour du PSG. Selon RMC Sport, Globo Esporte et UOL, Leonardo aurait été séduit par les prestations de son jeune compatriote (21 ans). Mais ce dimanche soir, le Parisien met un très grand froid sur cette piste. En effet, selon les informations du quotidien francilien, après renseignement pris “le club de la capitale ne suit pas de près Matheus Cunha.” Il ne discute pas non avec ses représentants et à d’autres noms en tête pour se renforcer. Son mercato ne débutera qu’à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions assure le quotidien régional.

Le Parisien fait d’ailleurs un point sur le mercato parisien. Les Rouge & Bleu recherche un attaquant pour remplacer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. “Arnaud Kalimuendo affiche de belles promesses mais il est encore tendre pour le haut niveau” note le quotidien régional qui conclut en indiquant que les pistes prioritaires du PSG seront – comme on le sait depuis plusieurs semaines – “un latéral droit, un milieu, un attaquant et sans doute un défenseur central.” Pour cela, il devra miser sur des opportunités de marché, des prêts ou bien encore des idées malines.