Le PSG ouvre une boutique “Friends and Family” à Séoul

On le sait, depuis que le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatarien, à l’été 2011, le club francilien est entré dans une toute nouvelle ère. Et notamment d’un point de vue marketing, le PSG s’implante partout. Nouvel exemple de cet état de fait ce lundi 27 juillet 2020, date à laquelle le club de la capitale ouvre une nouvelle boutique “Friends and Family” du côté de Séoul, en Corée du Sud. C’est via son site officiel que le PSG a officialisé l’information, se félicitant d’être le premier club européen à s’implanter en Corée du Sud.

“Paris, Séoul : 27 juillet 2020 – Le Paris Saint-Germain , club multisports de renommée internationale, ouvre aujourd’hui sa première boutique en Corée, en partenariat avec Over the Pitch“, peut-on lire sur le communiqué publié sur le site parisien. Le PSG précise : “Situé Pitch Seoul, il fusionne trois expériences distinctes pour le consommateur coréen : un magasin officiel sous licence du Paris Saint-Germain, une cafétéria sur le thème du PSG et une offre vintage de maillots de football les plus mémorables.“

>> Adresse : 139, Seongmisan-ro, Mapo-gu, Séoul/Corée.