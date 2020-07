Le PSG, septième marque du football mondial

Le PSG n’est plus uniquement qu’un club de football. Depuis l’arrivée des propriétaires qataries, le club parisien est également devenu une marque, qui multiplie les partenariats avec des marques mondialement connues – comme Jordan Brand – afin d’accroître sa visibilité et sa popularité dans le monde entier. Comme chaque année, Brand Finance dévoile son classement des meilleures marques mondial du ballon rond. Et dans ce dernier, le PSG gagne une place et devance désormais Chelsea pour pointer à la septième place. Le club parisien est devancé par le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich. Dans les chiffres, la valeur de la marque PSG est estimée à 967 millions d’euros (689 millions de revenus commerciaux, 166 millions de droits de retransmission et 111 millions de bénéfices lors des jours de match). Sa valeur a augmenté de 53 millions d’euros sur un an. Brand Finance conclut en expliquant que le PSG est dans le top 5 Européens quand on parle de recettes.