Avec 704.000 vues sur le compte Facebook du club et 1,14 million de vues via YouTube, le PSG a passé un bon vendredi soir grâce au match de préparation contre les Belges de Waasland-Beveren (7-0). Des chiffres rapportés par lequipe.fr qui montrent que le retour des Rouge et Bleus était attendu. Et bien au delà de l’Hexagone “puisque c’est au Bangladesh, au Brésil, en Inde, au Costa Rica et en Belgique que le match a été le plus suivi”. Le PSG est international.