Le Real Madrid demande à Mbappé de ne pas prolonger avec le PSG (Marca)

La presse espagnole ne lâche pas le PSG et ses deux stars – Neymar et Kylian Mbappé – ce mardi. Après le Mundo Deportivo qui spécule sur un retour de Neymar au Barça, le quotidien madrilène Marca se penche lui sur l’avenir du numéro 7 parisien. Le Real Madrid rêve toujours de s’offrir le champion du monde 2018 mais sait que cet été, cela ne sera pas possible, la crise du Coronavirus mettant un très gros coup à cette possibilité. Le club de la capitale espagnole demanderait ainsi à Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat – qui court jusqu’en juin 2022 – afin que Madrid soit en position de force lors de l’été 2021 au moment de négocier le montant du transfert à la baisse, Mbappé n’ayant ainsi plus qu’un an de contrat. Encore de la spéculation de la presse ibérique qui n’arrive pas à lâcher l’affaire que ce soit pour Neymar ou Mbappé.